Las 5 plantas que debes sembrar en otoño para que estallen de flores en primavera

El otoño es una de las estaciones más importantes de todas y que muchas personas utilizan para renovar su jardín, sembrando nuevas plantas, haciendo poda de muchas de ellas, como así también para renovarlo por completo y que cuando sea el momento de su floración, esté lo más bonito posible. Por este motivo, te vamos a dejar cuáles son las cinco plantas que tienes que sembrar durante este mes para que puedan estallar de flores durante la primavera y que seguro no sabías.

El jardín es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, y es que se caracteriza por tener todo tipo de especies de plantas, que sin dudas aportarán un estilo diferente al espacio y en el cual, cada una de ellas, tiene sus cuidados específicos. Por lo general, muchas de ellas florecen en primavera, por lo que no hay dudas que es un gran momento el otoño para hacer algunos cambios.

Noticias Estado De México del 4 de noviembre 2026

El motivo por el cual hay que sembrar algunas plantas durante el otoño en el jardín es porque el suelo aun conserva el calor del verano mientras las temperaturas del aire bajan; lo que creará las condiciones perfectas para fortalecer las plantas y por este motivo, si quieres disfrutar de unas bellas plantas en la próxima primavera, te dejaremos las cinco especies que tienes que sembrar.

Las 5 plantas que debes sembrar en otoño para que estalle de flores en primavera

Tulipanes: es una de las opciones más conocidas, debido a su variedad de colores, altura y formas que permite adaptarlos a un jardín amplio, a una terraza, jardinera o maceta. Necesitan de 10 a 15 cm de profundidad

Narcisos: se destacan por su resistencia y la capacidad de mantenerse en el jardín durante varias temporadas; sus flores aparecen desde finales de invierno y requieren de un suelo que drene bien y con ubicación soleada

Jacintos: son flores perfumadas que aportarán un rico aroma, donde se agrupan en racimos compacto y que se pueden presentar en tonos azules, blancos, rosas, rojos o amarillos; siendo ideal para jardines pequeños y contenedores y necesitan de un buen drenaje