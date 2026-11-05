Las 5 plantas que debes sembrar en otoño para que estallen de flores en primavera
Se caracterizan por ser ser fáciles de sembrar y aportará un color distinto al jardín.
El otoño es una de las estaciones más importantes de todas y que muchas personas utilizan para renovar su jardín, sembrando nuevas plantas, haciendo poda de muchas de ellas, como así también para renovarlo por completo y que cuando sea el momento de su floración, esté lo más bonito posible. Por este motivo, te vamos a dejar cuáles son las cinco plantas que tienes que sembrar durante este mes para que puedan estallar de flores durante la primavera y que seguro no sabías.
El jardín es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, y es que se caracteriza por tener todo tipo de especies de plantas, que sin dudas aportarán un estilo diferente al espacio y en el cual, cada una de ellas, tiene sus cuidados específicos. Por lo general, muchas de ellas florecen en primavera, por lo que no hay dudas que es un gran momento el otoño para hacer algunos cambios.
Noticias Estado De México del 4 de noviembre 2026
El motivo por el cual hay que sembrar algunas plantas durante el otoño en el jardín es porque el suelo aun conserva el calor del verano mientras las temperaturas del aire bajan; lo que creará las condiciones perfectas para fortalecer las plantas y por este motivo, si quieres disfrutar de unas bellas plantas en la próxima primavera, te dejaremos las cinco especies que tienes que sembrar.
Las 5 plantas que debes sembrar en otoño para que estalle de flores en primavera
- Tulipanes: es una de las opciones más conocidas, debido a su variedad de colores, altura y formas que permite adaptarlos a un jardín amplio, a una terraza, jardinera o maceta. Necesitan de 10 a 15 cm de profundidad
- Narcisos: se destacan por su resistencia y la capacidad de mantenerse en el jardín durante varias temporadas; sus flores aparecen desde finales de invierno y requieren de un suelo que drene bien y con ubicación soleada
- Jacintos: son flores perfumadas que aportarán un rico aroma, donde se agrupan en racimos compacto y que se pueden presentar en tonos azules, blancos, rosas, rojos o amarillos; siendo ideal para jardines pequeños y contenedores y necesitan de un buen drenaje
- Crocus: es una gran alternativa para quienes buscan flores tempranas, emergen al final del invierno y aportan color cuando hay especies que están en reposo. Requieren de drenaje, y de una ubicación luminosa
- Muscari: es una planta conocida por los racimos azules que forman tapices de flores azules, florece a principios o mediados de la primavera y su porte bajo permite utilizarla al frente de las jardineras, bajo arbustos y demás