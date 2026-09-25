Conoce a la planta araña, una especie que puede adaptarse a todos los climas

En el mundo hay una gran cantidad de especies que pertenecen a la flora y cada una tiene sus propias características. En este caso vamos a hablar de la planta araña o conocida científicamente como "chlorophytum comosum". La también conocida como cinta, lazo de amor o malamadre, se caracteriza por su resistencia y la facilidad para multiplicarse.

“Hay que tener otra opción”: Niurka alerta a Kevyn sobre su decisión en La Traición

La planta araña se adapta a distintos espacios y no necesita de muchos cuidados por lo que es una de las favoritas para el jardín. Esta es originaria del sur de África, se distingue por sus hojas largas y arqueadas generalmente verdes con franjas blancas, así como por los pequeños brotes que desarrolla en tallos colgantes. Los hijuelos permiten que se reproduzca muy fácil.

Planta araña, la preferida de los jardineros

La planta araña se propaga muy rápido ya que cuando madura, genera largos estolones de los que nacen pequeños hijuelos que desarrollan raíces propias. Cuando estos brotes obtienen el tamaño necesario se pueden separar de la planta madre y colocarse en la tierra o en un recipiente con agua hasta que se fortalezca.

Vas a obtener nuevas plantas en poco tiempo y con una alta tasa de éxito. Así es que una sola planta se puede convertir en muchas distribuidas en varias macetas. La primavera y el verano suelen ser las temporadas de mayor crecimiento y producción de hijuelos. Cabe destacar que en interiores protegidos puede mantenerse activa durante gran parte del año.

Las plantas arañas son perfectas para cualquier hogar que quiera recuperar el color y la vitalidad|Fuente: Canva

Los cuidados son importantes para esta planta y no son muy exigentes. Ellas necesitan de lugares con luz indirecta brillante, aunque también puede tolerar condiciones de semisombra. No expongas a esta especie al sol directo debido a que se pueden quemar las hojas.

El riego también cumple un rol fundamental, ya que el sustrato se debe mantener permitiendo que la capa superior de la tierra se seque antes de volver a regar. Las raíces pueden almacenar agua por lo que puede sobrevivir a una ligera falta de riego.

Por último, la temperatura prefiere de ambientes templados y debe ser protegidos por las heladas. La humedad ambiental moderada ayuda a conservar el buen aspecto de sus hojas.