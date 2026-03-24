La planta noble que debes tener en la entrada de tu casa para atraer buena suerte, según el Feng Shui

En la búsqueda por atraer energías positivas al hogar, el Feng Shui propone distintos elementos clave que pueden transformar por completo la armonía de los espacios. Entre ellos, las plantas ocupan un lugar central, especialmente cuando se ubican en puntos estratégicos como la entrada de la casa, considerada el portal por donde ingresa la energía vital o Chi.

¡La eliminación de Doris, el pique de ‘El Mono’ y Leo y más! Revive lo mejor del Exatlón

En este contexto, hay una especie que destaca por su simbolismo, resistencia y fácil cuidado: la malamadre, también conocida como lazo de amor o cinta (Chlorophytum comosum). Más allá de su apariencia elegante y colgante, esta planta es valorada por su capacidad de atraer buena suerte, proteger el hogar y equilibrar las energías.

¿Cuál es el significado de la planta malamadre o lazo de amor en el Feng Shui?

Según el Feng Shui, las plantas con hojas largas, suaves y en crecimiento constante simbolizan vitalidad, prosperidad y renovación. La malamadre encaja perfectamente en esta categoría, ya que sus hojas arqueadas representan fluidez y movimiento: dos conceptos clave para permitir que la energía circule sin bloqueos.

La consultora de Feng Shui Anjie Cho, autora y experta en armonización de espacios, señala que las plantas saludables en la entrada ayudan a invitar energía positiva y a suavizar la transición entre el exterior y el interior del hogar. En este sentido, la cinta actúa como un "filtro energético", absorbiendo tensiones y promoviendo un ambiente más equilibrado.

Además, su capacidad de reproducirse fácilmente (a través de pequeños brotes que cuelgan de la planta madre) está asociada con la abundancia y el crecimiento continuo. Por eso muchas corrientes de esta filosofía la recomiendan para hogares que buscan estabilidad emocional y prosperidad.

Cuidados de la planta cinta: ¿Cómo mantenerla saludable y potenciar su energía?

Para que la malamadre cumpla su función energética, es fundamental mantenerla en buen estado. De acuerdo con especialistas en jardinería y Feng Shui, una planta descuidada puede generar el efecto contrario, bloqueando el flujo positivo.

En cuanto a sus cuidados, se trata de una especie muy resistente y adaptable:



Luz : prefiere espacios luminosos, pero sin sol directo intenso, ya que puede quemar sus hojas.

: prefiere espacios luminosos, pero sin sol directo intenso, ya que puede quemar sus hojas. Riego : moderado. Se recomienda regar cuando la capa superior del sustrato esté seca, evitando el encharcamiento.

: moderado. Se recomienda regar cuando la capa superior del sustrato esté seca, evitando el encharcamiento. Ubicación ideal : cerca de la entrada, en estantes o macetas colgantes, donde sus hojas puedan caer libremente.

: cerca de la entrada, en estantes o macetas colgantes, donde sus hojas puedan caer libremente. Mantenimiento: retirar hojas secas y trasplantar cuando crezca demasiado para mantener su vitalidad.

La maestra de Feng Shui Lillian Too, una de las referentes más reconocidas a nivel internacional, destaca que las plantas bien cuidadas representan crecimiento, salud y oportunidades, mientras que las descuidadas reflejan estancamiento. En este sentido, incorporar una cinta en la entrada del hogar puede convertirse en un símbolo cotidiano de equilibrio y buena fortuna.