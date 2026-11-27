Lucir manos impecables para las fiestas de fin de año no significa tener que ir al salón de belleza cada semana, ya que la solución podría ser simplemente elegir manicures que duran mucho y son a prueba de agua. Lo mejor de todo, es que es posible adaptar los diseños de uñas navideños con técnicas que las mantengan bonitas por más tiempo, para que así estés lista para cualquier ocasión sin tener que preocuparte por el retoque.

¿Cuáles son las técnicas de uñas que duran más? 4 diseños muy navideños que no se desgastan tan rápido

Diseños de uñas rojas con gelish para usar en Navidad 2026. Si quieres un manicure que dure intacto y combine con todo, las uñas rojas son una apuesta infalible para cualquier ocasión. Y para que el color no se descarapele en días, hazte los diseños con la técnica de gelish, que dura de dos a cuatro semanas cuando está correctamente aplicado y se le dan los cuidados necesarios, según un artículo de L’Art Salon.

diseños de uñas 4 diseños de uñas que se mantienen intactas. FOTO: Pinterest

Manicure verde con glitter dorado en acrílico. Uno de los tonos en tendencia para uñas navideñas 2026, es el verde profundo, que se ve muy elegante y se puede usar en todo tipo de celebraciones con un toque festivo como un baño de brillo dorado. La solución para que el manicure dure hasta cuatro semanas es pedir que te hagan los diseños en acrílico, pues son rígidas y resisten bien al agua.

Punta francesa versión navideña. Siguiendo con las ideas en diseños de uñas que combinan con todo y no se desgastan tan rápido, está el manicure francés clásico. Si ya tienes buen crecimiento, háztelas con soft gel, una técnica que es apta para durar intacta un par de semanas, tal como explica el portal de Emmi Nail.

diseños de uñas 4 diseños de uñas que se mantienen intactas. FOTO: Pinterest