Ideas DIY: haz esta elegante corona navideña por menos de $100 pesos y con pocos materiales

¿Quién dice que necesitas gastar una fortuna para tener una decoración de Navidad de encanto? Con las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, las decoraciones de temporada se convierten en la prioridad de millones de hogares alrededor del mundo. Y no es para menos. ¿A quién no le gusta tener su casa arreglada y bonita? Y qué mejor manera de hacerlo que sin afectar tu economía, con materiales baratos y fáciles de conseguir. A continuación, te explicamos cómo puedes hacer tu propia corona navideña por menos de $100 pesos. ¡Toma nota!

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Ideas DIY para Navidad: Cómo hacer una corona navideña fácil y elegante

A medida que se acercan las fiestas decembrinas, las coronas navideñas comienzan a hacerse presentes en el mercado. Su precio suele variar entre los $300 y los $1,500, aproximadamente, según el material y el tamaño. Sin embargo, con menos de $100 pesos y un poco de creatividad, puedes hacer tu propia corona de Navidad. Lo mejor de todo es que no necesitas tantos materiales y los que requieres son muy fáciles de conseguir. ¡Así que pon manos a la obra!

Materiales

1 popote de espuma de natación ( $40 pesos mexicanos, aproximadamente)

de natación ( aproximadamente) 1 metro de tela verde ( $18 pesos , aproximadamente) o retazos de tela que tengas en tu hogar

( , aproximadamente) o retazos de tela que tengas en tu hogar 1 metro de listón ancho ($10 pesos, aproximadamente)

Procedimiento

Hacer tu propia corona de Navidad es bastante sencillo. Asegúrate de seguir los siguientes pasos al pie de la letra y en cuestión de minutos tendrás un hermoso adorno navideño a tu gusto:

Pega cada extremo del popote con diurex o silicón para formar la base de la corona

cada del con diurex o silicón para formar Recorta pequeños pedazos de tela y clávalos con ayuda de unas tijeras alrededor de la corona . Los trozos no tienen que ser perfectos

pequeños y con ayuda de alrededor de la . Los trozos no tienen que ser Haz un moño grande con el listón y colócalo al centro de la corona

A continuación, te compartimos un breve tutorial de la influencer de estilo de vida, Nat Landaluce, para que se te facilite hacer tu propia corona: