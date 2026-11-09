Pelo encrespado: por qué no debes tocarlo mientras se seca según expertas

El encrespamiento o frizz es uno de los mayores desafíos al cuidar y peinar el pelo rizado u ondulado, ya que cualquier pequeño error en la rutina puede alterar la definición de la melena. Entre los hábitos más comunes que arruinan el resultado final, las peluqueras expertas señalan un gesto cotidiano que solemos pasar por alto durante el proceso de secado.

La regla de oro para mantener las ondas intactas y evitar que el volumen se descontrole consiste en no tocar el cabello mientras se encuentra en proceso de secado. Manipular los mechones antes de tiempo rompe la estructura natural del rizo, separando las fibras capilares y disparando de forma inevitable el encrespamiento no deseado.

¿Por qué aparece el frizz en el pelo?

El frizz o encrespamiento aparece principalmente debido a la falta de hidratación en la fibra capilar. Cuando la cutícula, la capa externa del pelo, se abre o se daña por factores como la humedad ambiental, el uso excesivo de herramientas de calor, los químicos o la fricción, la humedad del aire penetra en el interior del cabello haciendo que se hinche y se descontrole. Asimismo, la sequedad natural de los rizos y las ondas, sumada a malos hábitos durante el secado o el cepillado en seco, rompen la estructura de los mechones, agravando notablemente este molesto efecto.

¿Cómo evitar el frizz en el pelo rizado u ondulado?

El principal error al tratar el pelo rizado u ondulado es manipularlo excesivamente durante el secado. Las peluqueras expertas coinciden en que tocar el cabello mientras se seca es la causa directa del frizz, ya que separa los mechones en formación y rompe la estructura natural de las ondas, descontrolando el volumen.

A este fallo común se suman otros errores frecuentes: