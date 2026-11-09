No cabe duda que uno de los accesorios que todas las fans de Kpop Demon Hunters aman es el icónico lightstick, el cual se caracteriza por tener una forma de petalo y encender. En esta ocasión te presentamos la forma más sencilla y rápida para poder hacerlo de forma casera.

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Kpop Demon Hunters: Paso a paso para hacer un lightsticks de forma fácil y rápida, ideal para fan de las Guerreras Huntrix

Para poder realizar este lightstick necesitarás hojas de plástico, cartulina, plumón, papel aluminio, cuter o tijeras (es importante que tengas cuidado al momento de usar este instrumento para evitar cortarte). Por otro lado también requerirás cinta adhesiva, pegamento y un foco con luz del color que quieras; puedes elegir un foco pequeño.

Kpop Demon Hunters: Paso a paso para hacer un lightsticks de las Guerreras Huntrix

Para realizar este lightstick necesitarás tener un boceto dibujado del lightsticks de las Guerreras Huntrix en una hoja blanca. Una vez que lo tengas listo colocarás la figura sobre una hoja de plástico, pero solo dibujarás la figura de pétalo. Una vez que la tengas marcada, la recortarás y la forrarás con papel aluminio. Con ayuda de un cuter deberás hacer los cortes que van en la parte interior del pétalo y listo, tendrás la parte superior.

Para realizar la varita de la parte inferior deberás armar un tubo con ayuda de cartulina; ahora bien, si lo deseas, puedes sustituirlo por un tubo de servitoallas. Dicho tubo lo forrarás con papel aluminio. En él colocarás letras para formar las palabras “Huntrix”, mismas que puedes imprimir o incluso dibujar con ayuda de un plumón.

Con ayuda de cinta adhesiva pegarás el pétalo del lightstick y el tubo, pero entre la unión de ambos colocarás el foco de color, puedes usar uno de la luz que prefieras aunque muchas personas suelen optar uno en tono lila ya que es el que caracteriza a las Guerreras Huntrix.

¿Qué son los lightsticks?

Los lightsticks o varitas de luz, son dispositivos luminosos que los fans de artistas, especialmente del kpop utilizan en conciertos para apoyar a sus artistas favoritos. Muchos suelen ir al ritmo de la música y crear un mar de luces que hace del concierto algo espectacular. Muchas bandas suelen tener un modelo característico de su propio lightstick.