Kuromi saltó a la fama por ser la amiga de Hello Kitty, la gatita blanca que cautivó a todo el mundo, al igual que al personaje en cuestión, pese a su rebeldía y estilo punk y gótico. Por ello, a más de un niño o adulto le agradará la idea de hacer manualidades fáciles para crear portarretratos y organizadores kawaii. En cambio, si eres buena o bueno con la aguja, estas ideas de muñecas de crochet de Peppa Pig son para ti.

Este personaje representa el movimiento kawaii, que en japonés se refiere a tierno. Kuromi destaca por llevar un sombrero de bufón negro con una calavera en color rosa y una colita de diabla, accesorios que serán de suma importancia al momento de crear los portarretratos u organizadores. Así puedes hacer juguetes caseros de Sonic para desarrollar la creatividad de los niños.

Manualidades fáciles de Kuromi para hacer portarretratos y organizadores kawaii|Pinterest

Pasos para hacer un portarretratos de Kuromi

Una de las opciones es decorar el marco con foami y cartón, que serán los materiales principales, así como diamantina y stickers, para darle un buen estilo al momento de decorar.

El primer paso es recortar un marco rectangular de cartón reciclado, para después cubrir con foami de color negro. Posteriormente, haz las orejas y cara de la conejita Kuromi con las piezas rosas y blancas, y termina por decorar con diamantina y stickers de estrellas o corazones. No se te olvide pegarle una base trasera, a fin de que sostenga la fotografía.

Manualidades fáciles de Kuromi para hacer portarretratos y organizadores kawaii|Pinterest

Pasos para hacer el organizador de Kuromi

Una propuesta de organizador es hacerlo con una lata de aluminio reciclada, pero antes de comenzar a trabajarla, hay que lavarla correctamente para después pintarla de negro o lila, colores que caracterizan a la coneja blanca.

Con foami, recorta la cara de Kuromi y sus orejas, para después pegar corazones o moños alrededor de la lata. Este organizador te será de gran ayuda para guardar colores, plumones o diferentes accesorios pequeños.