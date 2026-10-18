4 ideas de stickers de Jinu Saja Boys para decorar cargadores de celular o computadora; ideales para una fan de Kpop Demon Hunters

No cabe duda que hoy en día uno de los fenómenos globales más importantes a nivel global es Kpop Demon Hunters. La película sigue teniendo gran éxito incluso a más de un año de su estreno. Cada uno de los personajes se volvió entrañable, como fue el caso de los Saja Boys; la banda que interpreta el tema “Soda Pop”, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 stickers de Jinu, idol del grupo; ideales para colocar en cargadores de dispositivos como celular o cargador.

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Kpop Demon Hunters: Ideas de stickers de Jinu Saja Boys para decorar cargadores de celular o computadora

Cada uno de estos stickers los puedes imprimir en hojas con adhesivo y del tamaño que prefieras. Es importante que sepas que las plantillas son completamente gratis. Una de las mejores cosas de estos stickers es que el personaje aparece en varias versiones por lo que tienen gran versatilidad.

Kpop Demon Hunters: Sticker de Jinu Saja Boys versión animado

Este sticker, como su nombre lo indica, es una versión animada de Jinu, de los Saja Boys. Una de las características de este sticker es que el personaje luce muy tierno y adorable además de que los colores que posee son muy coloridos, como el rosa, azul y aqua. Cuenta con un borde para que el sticker se recorte con la silueta del personaje, algo que lo hará resaltar.

Kpop Demon Hunters: Sticker de Jinu Saja Boys mitad transformado

Este sticker, como su nombre lo indica, es uno donde aparece Jinu de los Saja Boys, pero en una versión mitad transformado; es decir aparece solo con una grecas moradas en el rostro pero no tiene su iconico atuendo negro con sombrero, por otro lado su expresión es un poco triste por lo que se ve una de las muchas facetas del personaje.

Kpop Demon Hunters: Sticker de Jinu Saja Boys transformado

Este sticker, a diferencia del anterior, es una versión completamente transformada de Jinu, pero lo que realmente destaca es su rostro, el cual es completamente color morado además de que se ven sus grecas así como sus ojos en un tono brillante naranja. Por otro lado en cada uno de los lados se ve que caen los lazos de su sombrero, característico de toda la agrupación.

Kpop Demon Hunters: Sticker de Jinu Saja Boy sobre el escenario

Este sticker es ideal para las fans de Jinu que aman verlo sobre el escenario ya que el personaje aparece ahí haciendo el famoso corazón coreano con las manos. Por otro lado, utiliza lentes en un tono lila así como colores llamativos y pastel en su atuendo, algo que lo vuelve muy llamativo.