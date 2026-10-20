Plantillas de Kpop Demon Hunters printables: 4 modelos tamaño carta para tus hijos

No cabe duda que uno de los fenómenos más impactantes a nivel global ha sido la película Kpop Demon Hunters. A un año de su estreno la cinta sigue teniendo un gran éxito ya que los personajes se han vuelto entrañables para miles de niños y niñas. A continuación te presentamos plantillas printables (imprimibles) para niños y niñas que aman a las Guerreras Huntrix y a los Saja Boys.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas printables en tamaño carta para niños y niñas

Cada una de estas plantillas incluye a personajes distintos de la cinta, como a Mira, Zoey y Rumi además de los integrantes de la icónica banda Saja Boys. Cada una de estas las puedes imprimir en el material que desees, incluso puede ser en hojas con adhesivo para que tus hijos hagan sus propios stickers. Por otro lado, estas plantillas tienen diversas versiones de los personajes.

Kpop Demon Hunters: Plantillas printables en tamaño carta de las Guerreras Huntrix con ramen

Estas plantillas tienen a los personajes de Rumi, Zoey y Mira en versión animada comiendo ramen. Cada presentación cuenta con los personajes en el vaso de comida. Por su parte, también se ve la figura de Derpy Tiger, el icónico animal que forma parte de la película. Además de esto, también hay un lightstick.

Kpop Demon Hunters: Plantillas printables en tamaño carta de los Saja Boys y las Guerras Huntrix

Esta plantilla, como su nombre lo dice, tiene a las Guerreras Huntrix y a los Sajas Boys, de forma individual y en una versión animada en donde los personajes aparecen con una cabeza más grande que su cuerpo. El estilo de anime es japonés por lo que los ojos reflejan brillo.

Kpop Demon Hunters: Plantillas printables en tamaño carta de los personajes en forma de circulo

Esta plantilla, como su nombre lo indica, contiene a todos los personajes de la película, tal como aparecen en la cinta; es decir, en su versión original, sin embargo, las ilustraciones aparecen en forma de círculo, esto resulta muy benéfico para los niños ya que si desean recortarlos su concentración y motricidad en manos se estimula de manera positiva. Por otro lado, los colores son muy llamativos.

Kpop Demon Hunters: Plantillas printables en tamaño carta de las Guerreras Huntrix para hacer tarjetas

Esta plantilla es ideal para los niños y niñas que aman las tarjetas ya que aparecen todas las Guerreras Huntrix; Zoey, Rumi y Mira, pero cada una sobre un formato de tarjeta, ideal para que los pequeños recorten y peguen o lleven a cualquier lado que deseen. Por otro lado, incluye a cada personaje de forma individual así como en trío como la banda icónica que conforman.