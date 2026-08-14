Kpop Demon Hunters: 4 ideas para decorar tus lapices, inspiradas en las guerreras Huntrix; este regreso a clases 2026

Es oficial, el regreso a clases está a la vuelta de la esquina y no cabe duda de que una de las cosas más emocionantes para volver al salón de clases es decorar los útiles escolares, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 ideas distintas para que transformes tus lápices al estilo de Kpop Demon Hunters, una de las cintas más exitosas de la animación y que hoy en día es una de las favoritas de los niños y niñas.

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Kpop Demon Hunters: Ideas para personalizar tus lápices este regreso a clases 2026

Para llevar a cabo estas ideas necesitarás pocos materiales además de que son fáciles de conseguir y manejar. Puedes utilizar los colores que prefieras aunque si utilizas tonos morados, rosas y azules te apegarás más a la identidad visual de Kpop Demon Hunters.

Kpop Demon Hunters: Lapices con cabezas de fomo de las guerreras huntrix

Como su nombre lo dice, esta idea consiste en hacer, con ayuda de fomi, las cabezas de los personajes de Rumi, Zoey y Mira, así como de los Saja Boys, si lo prefieres. Puedes guiarte con una imagen de internet para hacer los moldes. Una vez que las tengas listas, las pondrás en la parte superior del lápiz, o bolígrafo.

Kpop Demon Hunters: Lapices con hilo y letras

Esta idea consiste en enrrollar con hilo de colores algunos lapices y colocar letras (las que se usan para crear pulceras) que formen el nombre de las guerreras huntrix. Por otro lado, en la parte superior puedes colocar algún sticker de Zoey, Mira o Rumi.

Kpop Demon Hunters: Pluma 3 en 1

Esta idea consiste en hacer una funda en forma de lápiz gigante con ayuda de papel y en la parte de adentro tendrás que colocarar tres bolígrafos. Cada funda la puedes decorar del personaje que más prefieras. Utiliza plumones y stickers para identificar a Mira, Zoey y Rumi.

Kpop Demon Hunters: Lápiz de Rumi con limpiapipas

Esta idea consiste en hacer la figura de Rumi con ayuda de limpiapipas. Estos deberán de ser en color lila y nude. Haciendo pequeños rollos podrás lograr hacer la icónica forma de la trenza de la guerrera Huntrix. Los ojos y boca los puedes hacer con ayuda de fomi. Una vez que tengas la figura lista la pegarás en un lápiz en la parte superior.