El truco de belleza para mantener los labios hidratados cuando hace frío consiste en aplicar una capa de vaselina o bálsamo labial espeso, preferentemente sin perfume, varias veces al día y antes de acostarse. Este gesto ayuda a retener la humedad, proteger la barrera cutánea y reducir la pérdida de agua, especialmente cuando las temperaturas descienden y la piel queda expuesta al viento.

A diferencia de otras zonas del rostro, los labios tienen una piel más fina y carecen de glándulas sebáceas que produzcan grasa para protegerlos. Por eso, pueden resecarse con facilidad, agrietarse e incluso provocar molestias al hablar, comer o sonreír.

¿Cómo hidratar los labios en invierno para evitar grietas y sequedad?

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda utilizar productos labiales con ingredientes que ayuden a proteger la superficie de los labios. Entre ellos se encuentra la vaselina blanca, también conocida como petrolato, que actúa como una barrera y disminuye la pérdida de humedad.

Para aprovechar este recurso, se puede seguir una rutina sencilla:

Aplicar vaselina o bálsamo labial: utilizar una capa fina durante el día y antes de dormir. Repetir la aplicación cuando los labios se sientan secos. Elegir fórmulas suaves: preferir productos sin fragancias ni sabores añadidos, ya que algunos ingredientes pueden provocar irritación. Protegerlos del frío: cubrir la boca con una bufanda cuando hay viento intenso y evitar la exposición prolongada a temperaturas bajas. Mantener una buena hidratación: beber suficiente agua durante el día y evitar lamerse los labios, porque la saliva puede aumentar la sequedad.

La AAD también aconseja evitar productos que contengan mentol, alcanfor, eucalipto o fragancias cuando los labios están agrietados, ya que pueden generar ardor e irritación.

¿Qué ingredientes debe tener un bálsamo para proteger los labios del frío?

Además de la vaselina, existen otros ingredientes que ayudan a mejorar la hidratación y proteger la piel de los labios. La elección depende de las necesidades de cada persona y de la tolerancia a los componentes de la fórmula. Estas son algunas opciones:

Manteca de karité: aporta emoliencia y ayuda a suavizar la superficie labial.

aporta emoliencia y ayuda a suavizar la superficie labial. Ceramidas: contribuyen a reforzar la barrera cutánea y reducir la pérdida de agua.

contribuyen a reforzar la barrera cutánea y reducir la pérdida de agua. Aceite mineral: forma una película protectora que ayuda a conservar la humedad.

forma una película protectora que ayuda a conservar la humedad. Dimeticona: es un ingrediente acondicionador que contribuye a proteger la piel.

También es importante utilizar un bálsamo con factor de protección solar 30 o superior cuando se está al aire libre, incluso en invierno. La radiación ultravioleta puede afectar los labios durante todo el año.

Si las grietas persisten, aparecen heridas, sangrado o inflamación, conviene consultar con un dermatólogo. La sequedad intensa puede tener otras causas y necesitar un tratamiento específico.