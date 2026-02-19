Así puedes hacerte el maquillaje ‘dark feminine’, un estilo misterioso y elegante

El maquillaje ‘dark feminine’ se destaca por lograr un estilo misterioso, sensual y elegante, obteniendo una energía oscura que domina todo el outfit completo. En los últimos meses se ha convertido en toda una tendencia, provocando que muchas mujeres lo adquieran en su rutina al momento de arreglarse.

Si te gustaría implementarlo en ti, no te preocupes, te vamos a detallar cómo lograrlo de forma sencilla, un estilo que vas a querer emplear todos los días. Solamente sigue unos pasos fáciles.

¿Cómo hacer un maquillaje ‘dark feminine’?

Cuando se habla del maquillaje ‘dark feminine’, pensamos que es un estilo en el que se usan grandes cantidades de color negro en las sombras, pero no es así. Para lograr el estilo misterioso y elegante, se destaca por el uso de tonalidades marrón oscuro, delineador negro y labios de color vino. Para que lo puedas lograr, realiza lo siguiente:

Preparamos la piel hidratándola para tener una mejor duración de los cosméticos. Maquilla tus cejas, pero no le agregues demasiado producto para que no se vean tan pronunciadas. Aplica el corrector en los ojos. Añade sombra marrón claro y extiende el color hasta el final de la ceja. En el párpado móvil añade un marrón más oscuro. Agrega un delineador delgado. Añade delineador en la línea de agua. No olvides agregar maquillaje en el párpado inferior, ya sea de color negro o marrón oscuro. Agrega tu rutina de base, blush y contorno. Los labios, maquíllalos con un rojo intenso.

En algunos tutoriales te encontrarás con personas que primero se colocarán la base. Puedes intentar con ambas opciones para que selecciones tu favorita; ambas alternativas son válidas.

¿Cómo evitar que el delineador se caiga?

El delineado en la línea de agua en el ojo es un factor que hace más llamativo el maquillaje ‘dark feminine’, pero hay que tener cuidado, ya que con mucha facilidad puede correrse, dándote un aspecto a ojeras o a “ojos de mapache”.

Para que ya no te ocurra, después de colocar el delineado, añade un poco de sombra negra encima con ayuda de una brocha delgada; de esta manera sellarás el producto, evitando que ensucie tu párpado. Con este sencillo tip vas a lograr obtener un estilo misterioso y elegante.