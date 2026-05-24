Cómo pintar el cabello con papel china

En la actualidad existen muchas formas de cambiar de color el pelo, pero muchas de ellas requieren de químicos fuertes para tener una mejor adherencia. Pero hay personas que están buscando alternativas para pintar el cabello por solo un par de horas.

Para que lo puedas intentar, te detallaremos cómo lo puedes hacer usando papel china, una alternativa fácil de usar y muy sencilla; solamente debes hacer unos pasos.

¿Cómo pintar el cabello con papel?

Pintar el cabello con papel china es muy fácil; es un experimento que en un día de aburrimiento puedes intentar para obtener un gran resultado, además de ser una alternativa libre de químicos. Para ello deberás hacer lo siguiente:

Consigue papel china que tenga un color muy intenso; vamos a necesitar 2 o 3 pliegos. Cortamos en tiras y colocamos en un recipiente. Vierte agua caliente (no hirviendo) sobre el papel. Añade una cucharada de sal y revuelve con una cuchara. Sacamos el papel cuando ya tenga un color blanquecino. Selecciona una sección de tu cabello e introdúcela en el agua durante 30 minutos. Pasado el tiempo, sacamos y envolvemos la melena en una toalla vieja. Puedes secar al aire o con una secadora para sellar el tono que usaste.

Solamente considera que es una técnica ampliamente recomendada para melenas decoloradas o rubias, ya que en cabello muy oscuro, posiblemente se puedan generar reflejos que solamente serán visibles bajo el sol.

Considerando que rápidamente podría ensuciarte al pintar el cabello, se recomienda cubrir frente y orejas con crema o vaselina, con la principal finalidad de que tu piel no absorba el color y no tengas manchas.

¿Cuánto dura el pelo teñido con papel?

Aunque es una buena opción, considera que su duración no va a ser la misma que la de un tinte profesional; se estima que va a durar de 2 a 6 lavadas; todo va a depender de la porosidad de tu cabello.

Otro aspecto importante a considerar es que, si cae lluvia o empieza a llover, igualmente la coloración del papel china se va a caer, manchando tu ropa y piel en cuestión de segundos.