Regar la Orquídea con agua de arroz: quiénes recomiendan este método y cuáles son sus beneficios reales

Las Orquideas son unas plantas de interior muy bonitas que todos quieren tener, pero también le tienen miedo por sus cuidados delicados. Sin embargo, existe un método de riego que ayuda a que crezcan saludables: el agua de arroz. Este poderoso ingrediente sirve como abono y energizante natural para esta planta ornamental. ¿Quieres saber cómo ponerla? Aquí te decimos.

¿Por qué a las Orquídeas les gusta el agua con arroz?

Regar las Orquídeas con agua con arroz ayuda a que las plantas florezcan y crezcan más saludables, según destacada el portal de jardinería y hogar Homesand Gardens.

El agua de arroz ayuda a que las orquídeas florezcan más rápido.|(ESPECIAL/CANVA)

Y es que la mezcla es rica en almidón, por lo que aporta una gran cantidad de nutrientes al sustrato de la planta.

La experta, Julie Bawden-Davis, asegura que el agua con arroz tiene almidones que aportan energía a las Orquídeas, así como vitamina B y favorece a la tierra.

Para usarla de manera adecuada se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Primero debes preparar el agua con arroz blanco común. Déjala remojando por una hora, hasta que el agua esté turbía (como cuando el arroz se lava antes de coser).

blanco común. Déjala remojando por una hora, hasta que el agua esté turbía (como cuando el arroz se lava antes de coser). Utiliza esa agua para mezclarla con el agua que regarás las plantas.

para mezclarla con el agua que regarás las plantas. Es importante saber que esta mezcla solo se debe hacer una vez cada dos meses, según recomiendan los expertos como Julie.

que esta mezcla solo se debe hacer una vez cada dos meses, según recomiendan los expertos como Julie. Si se usa demasiada agua con arroz se creará una capa de almidón que afectará al drenaje de la tierra o las raíces podrían pudrirse, según advierte Ideal Home.

Usa el agua turbia que queda cuando limpias el arroz.|(ESPECIAL/CANVA)

¿A qué otras plantas se les puede poner agua con arroz?

El truco de la mezcla de agua con arroz no solo funciona con las Orquídeas, hay otras plantas de interior que también pueden obtener beneficios de ella, como aquellas que tienen follaje verde y suelen florecer. Algunos ejemplos son:

Potos. Sensavieria. Aloe Vera Planta Araña Albahaca Cilantro Suculentas.

Con este método, puedes aprovechar al máximo todos los ingredientes que tienes en casa y que puedes usar para el beneficio de tus plantas de interior.