Qué tipo de macetas debes usar en tu orquídea para evitar que se pudran las raíces

Las orquídeas son una de las plantas más populares dentro del jardín y entre las más elegidas, teniendo en cuenta que es ideal para decorar cualquier espacio y porque tiene una gran variedad de colores que la hacen única. Pero, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que se pongan duras y se marchiten, por lo que no lograremos que duren. Por este motivo, es que los jardineros expertos revelaron cuál es el tipo de maceta que necesita para que sus raíces no se echen a perder.

Lo que debemos decir de las orquídeas es que se trata de una planta muy popular debido a varios factores, entre ellos los pétalos y colores tan vibrantes que nos recuerdan el poderío de la naturaleza; sus flores son de alto mantenimiento y encontraremos con una gran cantidad de colores. Además, se adaptan con facilidad, con sus tres pétalos y diseñado para atraer polinizadores.

FUERTES réplicas en “Echar Tierra” decisiones que se encargaron enterrar a uno de los Granjeros hoy, 29 de octubre en La Granja VIP

Sin embargo, más allá de todas las propiedades que tienen las orquídeas, debemos decir que uno de los principales enemigos es que es el encharcamiento prolongado de agua y riego; y es que cuando las raíces se mantienen húmedas por varios días, perderá la capacidad de respirar y absorber nutrientes esenciales; por lo que será clave la elección de una buena maceta, según los jardineros expertos.

Qué tipo de maceta necesitan tus orquídeas

Según los jardineros expertos, la elección de las macetas será clave para que las raíces de las orquídeas no se echen a perder y es que una buena elección, garantizará que cada floración se mantenga fuerte, prestando atención principal a las señales del sustrato. Para eso, lo mejor es optar por macetas transparentes para monitorear el estado interno del sustrato y la salud radicular.

#AmantesDeLasOrquídeas #exquenda ♬ sonido original - Exquenda @exquenda La clave para que las orquídeas crezcan sanas y felices es que el riego se filtre perfectamente y la raíz respire ,si la maceta donde está es muy grande, , le falta ventilación o tiene mucho sustrato , las raíces se pudrirán con facilidad , por ello lo ideal es que la maceta que de lo más justo al tamaño de su raíz , que tenga muchos hoyos y que sea trasparente así podrás saber cuando regar . Aquí te platico cómo elegir el tamaño correcto para tu orqidiea según la raíz que tenga . Encuenta todo lo que necesitas para cuidar a tus orquídeas aquí https://exquenda.com.mx #Orquídeas

Consejos para mantener sana tus orquídeas