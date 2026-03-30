Usa este alimento para reparar el cabello TEÑIDO; no es romero
El cabello teñido en ocasiones funciona de manera hostil, por ello este alimento es ampliamente recomendado para repararlo y no se pierda el efecto del tinte.
La salud del cabello es un tema de alto interés entre muchos sectores de la población. Aunque regularmente se habla de las mujeres, no es extraño que los hombres se interesen en cuidar su “melena”. Por ello, dado que teñirse es lo más común del mundo, la quinoa se ha vuelto una verdadera solución para muchos de los que acuden a este tipo de remedios.
Lara Campos conquista y brilla en “Matilda el musical” junto a Jaime Camil
¿Por qué la quinoa ayuda a fortalecer el cabello teñido?
Cuando se ejercita un teñido sobre el pelo, es normal que este se desgaste de cierta forma por la naturaleza de los procedimientos. Por ello es necesario tener un cuidado especial. Muchos argumentan que jabones o demás productos comerciales son sumamente dañinos, por ello prefieren soluciones naturales… menos agresivas.
En este caso, la quinoa ayuda para que el brillo regrese, para que la resequedad se mejore y en general se fortalezca el cabello. Por el propio tinte y la utilización de elementos como planchas y demás cuestiones, las puntas se abren y la salud capital se tarda o nunca vuelve como antes. Por ello, los aminoácidos, las vitaminas y las proteínas hidratan y regresan vida al pelo.
Ante eso, estos son los puntos específicos en los que ayuda la mencionada quinoa:
- Reduce el frizz y así deja el cabello más manejable
- Aporta brillo para la apariencia del cabello opaco
- Repara la fibra capilar gracias a sus proteínas naturales
- Hidrata profundamente, lo cual es ideal para cabello seco o maltratado
¿Cómo se hace una mascarilla de quinoa para ayudar a la salud de tu cabello?
Con el fin de hacer una mascarilla natural y bastante económica, estos son los pasos a seguir.
Ingredientes
- Media taza de quinoa cocida
- Una cucharada de miel
- Una cucharada de aceite de coco o aceite de oliva
@alexalarconstudio La quinoa es un tratmiento con alto contenido en proteina , alisa y restaura el cabello , libre de formol y crueldad animal. Organica . #quinoa #alisadoconquinoa #alisados #tratanientohidratantes #cabello #españa ♬ sonido original - ALEX ALARCÓN
Preparación y aplicación de mascarilla
- Cocina la quinoa en agua hasta que termine suave y deja enfriarla
- Después licúa la quinoa ya cocida hasta conseguir una pasta uniforme
- Posteriormente agrega el aceite y la miel, mezclando bien toda la solución
- Ya en la aplicación, házla sobre el cabello húmedo, de medios a puntas
- Permite que actúe durante 20 o 30 minutos
- Y para finalizar, enjuaga tu cabello con agua tibia y lávalo como de costumbre