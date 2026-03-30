Usa este alimento para reparar el cabello TEÑIDO; no es romero

La salud del cabello es un tema de alto interés entre muchos sectores de la población. Aunque regularmente se habla de las mujeres, no es extraño que los hombres se interesen en cuidar su “melena”. Por ello, dado que teñirse es lo más común del mundo, la quinoa se ha vuelto una verdadera solución para muchos de los que acuden a este tipo de remedios.

Lara Campos conquista y brilla en “Matilda el musical” junto a Jaime Camil

¿Por qué la quinoa ayuda a fortalecer el cabello teñido?

Cuando se ejercita un teñido sobre el pelo, es normal que este se desgaste de cierta forma por la naturaleza de los procedimientos. Por ello es necesario tener un cuidado especial. Muchos argumentan que jabones o demás productos comerciales son sumamente dañinos, por ello prefieren soluciones naturales… menos agresivas.

En este caso, la quinoa ayuda para que el brillo regrese, para que la resequedad se mejore y en general se fortalezca el cabello. Por el propio tinte y la utilización de elementos como planchas y demás cuestiones, las puntas se abren y la salud capital se tarda o nunca vuelve como antes. Por ello, los aminoácidos, las vitaminas y las proteínas hidratan y regresan vida al pelo.

Ante eso, estos son los puntos específicos en los que ayuda la mencionada quinoa:

Reduce el frizz y así deja el cabello más manejable

Aporta brillo para la apariencia del cabello opaco

Repara la fibra capilar gracias a sus proteínas naturales

gracias a sus proteínas naturales Hidrata profundamente, lo cual es ideal para cabello seco o maltratado

¿Cómo se hace una mascarilla de quinoa para ayudar a la salud de tu cabello?

Con el fin de hacer una mascarilla natural y bastante económica, estos son los pasos a seguir.

Ingredientes

Media taza de quinoa cocida

Una cucharada de miel

Una cucharada de aceite de coco o aceite de oliva

Preparación y aplicación de mascarilla