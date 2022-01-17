FOTOS | Eugenio Derbez preocupa a sus fans por su delgadez.

Hace unos días, nuestro querido Eugenio Derbez, hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram para anunciar que la película CODA, de la que se ha hablado mucho durante los últimos meses, ya se encuentra disponible en una famosa plataforma se streaming.

Les contamos que en la película Eugenio encarna al profesor Bernardo Villalobos, personaje que es pieza fundamental para el desarrollo de la historia de la película, pues es quien apoya a los personajes principales a cumplir sus sueños. ¡Y hasta se ha llegado a comentar que Derbez podría estar nominado al Óscar!

Eugenio muy contento, dio las buenas noticias sobre el lAnzamiento de su película a través de sus redes sociales, y aunque muchos compartieron la misma felicidad con él, otros se fijaron en algo completamente diferente, ¡el aspecto del actor y director! ¿De qué hablamos? De su peso, pues muchos internautas comentaron que Eugenio lucía muy delgado.

Te contamos los detalles en las fotografías, checa la galería completa!

