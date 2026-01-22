Exatlón México | Avance | “Del cielo al infierno”: Exatlón México adelanta un episodio que lo cambiará todo

En el avance de Exatlón México, Mono reconoció que la competencia puede llevar a los atletas del cielo al infierno en cuestión de segundos, mientras los Rojos vivieron un momento espiritual, Antonio Rosique advirtió sobre la llegada de una medalla que podría cambiarlo todo y dejó claro que se gana y se entrega en equipo, todo en medio de una prueba de supervivencia que mantiene a todos los atletas bajo máxima tensión.