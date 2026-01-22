Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Pelea verbal sacude La Villa 360 entre Rojos y Azules
La lucha por La Villa 360 dentro de la novena temporada de Exatlón México volvió a encender la rivalidad, con una diferencia mínima y roces que elevaron la tensión entre atletas.
Los Rojos lograron defender La Villa 360 por primera vez en semanas en Exatlón México, mientras los Azules se quedaron a solo ocho puntos de recuperar el dominio, una diferencia clave que impacta directamente en el descanso y el rendimiento, aunque la intensidad del duelo se desbordó cuando surgió un enfrentamiento verbal entre Leo y Benyamin que provocó la intervención de Humberto y Mono, encendiendo aún más la rivalidad entre equipos.