Exatlón México: Rojos y Azules se juegan la segunda Batalla por la Supervivencia de la semana 28 de la novena temporada

La semana 28 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso, y los Azules se han impuesto en este ciclo a los Rojos, quienes sólo han ganado la Medalla Femenil gracias a Jazmín Hernández, pero de ahí en fuera, los escarlatas sólo han cosechado derrotas. Sin embargo, como el reality deportivo lo requiere, para hoy jueves 9 de abril de 2026 se llevará a cabo la segunda Batalla por la Supervivencia, y para saber quién gana esta recompensa, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

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Los Azules contentos con sus premios del Duelo de los Enigmas

Katia Gallegos pudo ser una de las heroínas, y es que los Azules se hicieron con 3 grandes premios de alta tecnología, videoconsolas modernas, portátiles y retro. Ante esta victoria, quienes se mostraron muy contentos por la victoria fueron los celestes, quienes se dieron cuenta que ganaron todo hasta lo que llevan de la semana 28 de la novena temporada.

Se encienden las alarmas en el equipo Rojo

Paulette Gallardo hizo un análisis y dijo que no era posibles que: Evelyn Guijarro, Valery Carranza que no está compitiendo, Katia Gallegos, Adrián Leo y Alexis Vargas, fueran capaces de meterles una paliza; sin embargo, estas victorias tienen una razón de ser puesto que, de acuerdo con Humberto Noriega, cuando un equipo pierde elementos se hace más compacto y esto hace que pasen más, por lo que van mejorando.

Benyamin Saracho no ha dado puntos en los últimos días, sin embargo, dijo que, las derrotas no lo definen, y espera un circuito y un tiro final donde es bueno, y es ahí en donde volverá a poder ganar. Por otro lado, quienes se dieron cuenta que un rival Azul muy peligroso está muy solo es el Speed Galgo y Primer Time.

El atleta Azul del que hablan Noriega y Benyamin, es de Alexis Vargas. De acuerdo con los dos participantes Rojos, Alexis Vargas está solo; ya que Adrián Leo siempre se la pasa con Katia Gallegos, Valery Carranza está en su onda y Evelyn Guijarro disfruta de vivir la soledad; recordemos que, el peleador de artes marciales mixtas se juntaba con Ernesto Cázares y con Koke Guerrero, mismos que ya salieron de Exatlón México.