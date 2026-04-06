La verdadera razón por la que salió eliminado Koke Guerrero de Exatlón México mejor conocido como “El Hechicero del Aire”

Koke Guerrero fue el eliminado de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, aquí te diremos la verdadera razón por la que el Hechicero del Aire salió del reality deportivo. Aunque algunos rumores señalaron que, la eliminación del tricampeón de la marca había sido pactada luego de que supuestamente su novia había perdido a un ser querido; la realidad es que no; el porrista fue a la pugna máxima y peleó legítimamente ante Adrián Leo.

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Así fue el Duelo de Eliminación entre Koke Guerrero vs Adrián Leo

La salida de uno de los Azules inició desde el viernes 3 de abril cuando perdieron la primera Batalla por la Supervivencia; tras esta derrota, los Azules tenían la obligación de igualar la serie, y ganar dos de estas pruebas el pasado fin de semana, sin embargo, la desgracia llegó cuando volvieron a conocer el fracaso en la segunda competencia por la permanencia, y con dicho resultado, ellos ya sabían que, el Duelo de Eliminación sería entre ellos y sólo había dos candidatos, Koke Guerrero y Adrián Leo.

Cabe señalar que, apenas el pasado domingo 29 de marzo ambos se enfrenaron cuando se midieron ante César Villaluz, sin embargo, en aquel Duelo de Eliminación, quien se salvó primero fue el Hechicero del Aire y Mufasa terminó por sacar de la competencia al exfutbolista del Cruz Azul. Sin embargo, para el 5 de abril el escenario se volvería a repetir, pero sin la presencia de un rival rojo y con una pugna máxima totalmente celeste.

Esta carrera entre el tricampeón de Exatlón México y Mufasa pintaba para durar mucho tiempo, y no fue mentira; de acuerdo con Antonio Rosique, esta competencia tuvo más de 15 carreras. Esta cifra se dio gracias a que, ambos tenían varias medallas ganadas alrededor de la novena temporada; y como lo dijo la Máxima Autoridad: “Dos colosos del reality deportivo compiten y gastan todos sus recursos para ver quién se queda en la aventura”.

Ya sin medallas, el Hechicero del Aire escuchó cómo fue que Antonio Rosique les preguntó a sus compañeros si deseaban darle la medalla grupal que tenían, sin embargo, quien tomó la decisión más complicada del momento fue Evelyn Guijarro. Sniper dijo no y fue así como su amigo tuvo que competir contra Adrián Leo con una vida ante 2 del pelotero.

El resultado sorprendió a fanáticos Azules y Rojos, pues vieron cómo Mufasa eliminaba al Hechicero del Aire, aquel competidor que ingresó a la quinta temporada de Exatlón México, donde en su primera campaña llegó a la final y además derrotó a una leyenda celeste como lo era David Juárez la Bestia; en ese momento, la historia del Hechicero del Aire comenzaba con un futuro incierto, pero sí prometedor.

Koke Guerrero se despide de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, eso no quita su legado de 3 trofeos, uno de temporada regular y 2 All Star; este par son quizás los más importantes puesto que, se los pudo ganar a 2 campeones Rojos como; Heliud Pulido y Mati Álvarez. El futuro del Mago es incierto, pero una cosa está clara, las puertas del reality deportivo están abiertas para el chico que llegó como porrista, y ahora es un referente que es inspiración para aquellos jóvenes atletas que quieren tener una oportunidad en el programa.