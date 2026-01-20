“No me rendí”: Las emotivas palabras de Adrián tras su salida de Exatlón México

La salida de Adrián de la novena temporada dejó una huella importante entre los seguidores del programa más demandante de la televisión nacional, no solo por la brevedad de su participación, sino también por la honestidad con la que enfrentó su salida. En entrevista, Adrián agradeció profundamente el respaldo del público y recalcó que, a pesar de que su cuerpo ya no respondía, nunca se rindió y lo dejó todo en Exatlón México.

Ahora lee: Exatlón México: Segunda Batalla por la Supervivencia: Programa del 16 de enero del 2026

Adrián reconoce el desgaste físico extremo en Exatlón México

Uno de los puntos más fuertes de Adrían fue cuando habló del impacto físico que sufrió durante las pruebas. El atleta confesó que experimentó espasmos y calambres que jamás había sentido antes, dejando en claro que, a diferencia de otras competencias, Exatlón México se distingue por exigir explosividad constante, que lleva al límite a cualquier atleta, aspecto que determinó su paso por la novena temporada después de 15 carreras que luchó hasta el final.

El enfrentamiento clave y la adaptación a la competencia

Adrián también habló de manera franca sobre su contienda con José, reconociendo la diferencia de experiencia entre ambos, asegurando que, al contrario de su oponente, este tuvo que ponerse rápidamente a la altura y darlo todo. Para Adrián, el competir dentro de Exatlón México no solo se trata de correr y lanzar, sino de entender el ritmo, la presión y el desgaste acumulado.

El respaldo del Equipo Rojo y el mensaje final a los fans

A pesar de su rápida salida, Adrián destacó por el apoyo incondicional que recibió y brindó a sus compañeros del Equipo Rojo, quienes desde el día uno lo respaldaron. Adrián señaló que se retira de Exatlón México agradecido, satisfecho y feliz de haber podido aportar al equipo y conectar con los televidentes.