Plática incómoda en Exatlón México: Jazmín enfrenta a Humberto y enciende las alarmas en el Equipo Rojo

La tensión dentro del Equipo Rojo continúa creciendo, y esta vez quedaron expuestas tras una conversación incómoda pero más que necesaria, entre Jazmin y Humberto. Con toda la honestidad posible, la atleta decidió acercarse a su compañero para hablar sobre la actitud que ha mostrado en los últimos días, dejando en claro que se le ha visto cabizbajo y distante del resto del equipo.

Jazmín y Humberto sostienen una plática clave en Exatlón México

Durante la conservacionista, Jamín confesó a Humberto que no solo ha sido ella quien ha notado su actitud, sino que también Paulette y Mati están conscientes de ello. Jazmín agregó que durante la última supervivencia, lo percibió apagado en la banca, una imagen poco común en alguien que suele ser un referente dentro del equipo. “Humberto es un atleta con gran madurez deportiva, pero últimamente lo siente alejado no solo de la competencia, sino también de sus compañeros”. Agregar Jazmín.

El distanciamiento de Humberto dentro del Equipo Rojo

Dentro de la plática, uno de los puntos más delicados de la conversación fue cuando la atleta mencionó que Humberto ya no convive como antes, ni siquiera con Mono Osuna, con quien parecía tener mayor cercanía.

Humberto reconoce la presión y la frustración

Ante lo sucedido, Humberto fue honesto y aceptó que no está acostumbrado a que las cosas no se le salgan bien dentro de la competencia, reconociendo que la presión de ser un referente de su equipo es mayor, pues se le considera como alguien de quien se espera siempre puntos y liderazgo.

“La esperanza es lo último que muere”

A pesar del difícil momento en que se encuentra, Humberto fue claro al asegurar que no se rendirá, pues sabe que El Equipo Rojo necesita a un pilar fuerte, firme, competitivo, dejando como reto personal que al final “la esperanza es lo último que muere”.