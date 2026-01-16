Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Nadie quiere perder a los suyos: La segunda prueba enciende la supervivencia varonil

La segunda prueba llegó a Exatlón México con máxima tensión, ya que ningún equipo quiere poner a uno de los suyos en riesgo y la supervivencia de todos los hombres está en juego; Con un rojo ya instalado en el Duelo de Eliminación, los Azules buscan enviar a otro rival, mientras que los Rojos saben que no pueden permitirse una derrota más sin pagar un precio muy alto.