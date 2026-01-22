inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Rivalidad al límite: Conflicto entre Leo, Benyamin y Humberto sacude Exatlón Mexico

La competencia se calentó al máximo cuando un punto ganado desató una fuerte confrontación entre atletas de ambos equipos de Exatlón México.

La contienda en Exatlón México se encendió cuando Leo ganó un punto clave y el conflicto explotó con Benyamin, mientras Mono y Humberto arremetieron verbalmente contra él, provocando que la tensión creciera aún más luego de que Leo revelara que Benyaminle gritó que fallaría su última bala, asegurando que todo se trata únicamente de la rivalidad natural entre escuadras.

