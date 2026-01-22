Rivalidad al límite: Conflicto entre Leo, Benyamin y Humberto sacude Exatlón Mexico

La contienda en Exatlón México se encendió cuando Leo ganó un punto clave y el conflicto explotó con Benyamin, mientras Mono y Humberto arremetieron verbalmente contra él, provocando que la tensión creciera aún más luego de que Leo revelara que Benyaminle gritó que fallaría su última bala, asegurando que todo se trata únicamente de la rivalidad natural entre escuadras.