Exatlón México | La novena temporada sufre una nueva salida: La salud de Josué lo obliga a dejar la competencia

Un momento difícil se vivió en Exatlón México, luego de que un participante anunciara su abandono de la competencia debido a una situación que tomó por sorpresa tanto al atleta como a los seguidores del reality. En su mensaje, dejó claro que la decisión no fue sencilla, pero que la integridad física está por encima de cualquier reto deportivo, por lo que atender su estado de salud era inevitable. El competidor explicó que esta nueva temporada le permitió vivir Exatlón México desde una perspectiva distinta a la de su primera participación, con una mentalidad más reflexiva, disfrutando el proceso y exigiéndose para alcanzar el alto nivel que caracteriza a los atletas de la novena temporada.