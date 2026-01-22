Exatlón México | Juego por el Beneficio | Rosique lanza advertencia extrema y anuncia el circuito más sucio de la temporada

Antonio Rosique recibió a los equipos en Exatlón México con una advertencia contundente al señalar que un verdadero campeón no compite como si fuera el último día, sino pensando en llegar a la final, antes de anunciar la llegada del Juego por el Beneficio, en el circuito más repugnante de la aventura, donde los atletas deberán batirse en el lodo y enfrentar una experiencia extrema, mientras se informó que Ella Bucio continúa siendo revisada por los servicios médicos.