¿Por qué a Adrián sí? Esto dijo tras recibir la medalla transferible de Mati en Exatlón México

Recientemente, uno de los momentos que más incentivaron las emociones dentro de Exatlón México fue cuando Metí decidió otorgarle la medalla transferible a Adrián. Este gesto desató toda una ola de preguntas entre los fans y fue dentro de El Otro Lado de Los Realities que Adrián finalmente explicó esta decisión.

Ahora lee: Exatlón México: Mejores Momentos: Parte Uno: Programa del 19 de enero del 2026

¿Por qué Mati le dio la medalla a Adrián y no a otros atletas?

Durante la entrevista, Chicken se dio a la tarea de preguntar lo que todos deseaban saber: ¿Por qué con Adrián sí y con otros competidores, como Melissa, no? A pesar de lo contundente de la pregunta, el conductor fue claro al señalar que, al fin y al cabo, Mati era libre de hacer lo que quisiera con su medalla.

Adrián explicó que entre él y Mati existe una relación “muy bonita y sincera”, basada en confianza, apoyo y respeto mutuo. Aclaró que Mati no es una atleta individualista, sino una competidora nata que valora cada logro. Por eso, cuando alguien gana una medalla, no la entrega a cualquiera, sino a quien realmente aprecia.

Para ejemplificar su punto, Adrián utilizó una analogía sencilla: comparó la situación con alguien que trabaja duro para comprarle un regalo a su sobrino; no tendría sentido dárselo a otra persona solo porque lo pidió.

El antecedente en la cuarta temporada que lo cambia todo

Adrián recordó que, durante la cuarta temporada del programa, vivió una situación similar cuando estuvo en riesgo de eliminación y Mati le ofreció la medalla, solo que, en aquel entonces, él optó por rechazar la presea porque sentía que la desperdiciaría. Esta vez, la historia fue distinta: Adrián no pidió la medalla, simplemente Mati decidió entregársela.

“No me toca preguntar por qué a mí sí”: Adrián cierra el debate

Para finalizar, Adrián fue contundente al señalar que no está en posición de cuestionar por qué él sí recibió la medalla y otros no, pues él reconoce que el gesto nació de Mati de manera genuina y no como una estrategia u obligación.