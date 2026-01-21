“Sí me ardí”: Paulette estalla en Exatlón México tras perder puntos clave en la competencia

Sin duda, la intensidad dentro de Exalón México no solo se mide en tiempos y circuitos, sino también en la carga emocional a la que están expuestos los atletas, como lo dejó en claro Paulette, quien vivió uno de esos momentos críticos al reconocer abiertamente frente a su equipo la frustración que sintió tras perder un punto frente a Nat.

“Sí me ardí”: La frase que refleja la presión de la competencia

Con total honestidad, Paulette aceptó algo que no muchos competidores expresan, pero que todos sienten: El enojo por no rendir como se espera. “Sí me ardí, no puedo decir que no”, confesó, dejando en claro el fuerte golpe anímico al sentir que su rival fue superior a ella en uno de los duelos de la semana.

La rivalidad con Nat y la lucha por no ceder terreno

Ante sus compañeros, Paulette estableció que no puede permitirse que Nat siga sacando puntos, aunque argumentó este hecho con “todo respeto”. Para los seguidores de la contienda, esta declaración dejó en evidencia cómo vive Paulett la competencia: Cada batalla es un duelo personal.

Frustración, autocrítica y seguir adelante en Exatlón México

Ante la situación, Paulette dio muestra de madurez deportiva, pues a pesar de haber perdido el punto: Declaró “Solo queda dar vuelta a la página”, aceptando la derrota y esperando cerrar ese capítulo para avanzar.

Exatlón México: Cuando la mente pesa tanto como el cuerpo

Sin duda, este episodio dejó en claro una vez más que la novena temporada de Exatlón México no solo exige fuerza, velocidad y puntería, sino una completa fortaleza emocional constante, pues las palabras de Paulette son solo un reflejo de la humanidad que existe dentro de cada atleta de alto rendimiento.