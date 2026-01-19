Exatlón México | Mejores Momentos | Cuarta eliminación y fiesta Azul: José se consolida mientras el Equipo Rojo despide a uno
Los Azules celebran una nueva victoria tras la eliminación de Adrián, mientras José se consolida como figura clave del Equipo Azul, mientras el Equipo Rojo se despide con orgullo.
El Equipo Azul festejó con fuerza la salida de Adrián de Exatlón México, luego de que José se convirtiera nuevamente en protagonista al eliminar a su cuarto rival y asegurar que seguirá entrenando para lo que viene, mientras del otro lado los Rojos despidieron a Adrián reconociendo su entrega dentro y fuera del la novena temporada, destacando su labor social al apoyar a niños caracterizados como el Hombre Araña, un gesto que motivó al equipo a seguir adelante en la competencia.