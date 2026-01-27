Exatlón México | Programa Completo| La novena temporada entra en máxima tensión: Draft, nostalgia y premios gamer lo cambian todo

La competencia en Exatlón México vive una de sus semanas más intensas con los Rojos fortalecidos tras defender La Villa 360 y los Azules intentando levantarse desde La Barraca Metálica, mientras el Draft Varonil presenta aspirantes que ya generan debate entre los atletas, la nostalgia invade al equipo tras la salida de José y Rosique eleva la expectativa con el Duelo de Los Enigmas, donde el misterio y los premios gamer convierten cada punto en una auténtica batalla.