¿Qué pasa fuera de los circuitos? Así entrenan los Rojos cuando no hay competencia

Los seguidores de Exatlón México suelen preguntarse cómo es que viven los atletas del Equipo Rojo cuando no están en competencia. Dentro de un reciente video, los fans han logrado resolver esa duda al vislumbrar cómo es la rutina de los atletas.

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Entrenamiento constante para mantenerse en forma

Dentro del corto video se puede observar cómo atletas como Mono, Humberto y Benyamin se encuentran entrenando y realizando ejercicios que les permiten mantener el ritmo competitivo. Todos los atletas saben que el entrenamiento continuo es la clave para mejorar el rendimiento y mantener las energías al máximo.

Tiempo para la concentración y el equilibrio mental

No obstante, no todo es actividad física. El video también muestra a Karol dedicando un poco de tiempo a la lectura, actividad que ayuda a mantener la concentración y fortalecer el ambiente emocional durante la novena temporada.

Disciplina dentro y fuera del circuito

Para los fans, este material deja ver una faceta distinta de los atletas cuando no se encuentran en competencia, permitiendo a los fanáticos conocer una etapa más humana y real.