Exatlón México hoy 3 de noviembre: ¿Quién se lleva la Medalla Femenil? La imponente actuación que dejó sin aliento a todos

Esta semana, las mujeres de Exatlón México están en riesgo. Es por eso que este martes 3 de noviembre, ellas competirán para ganar la Medalla Femenil que se disputará el día de hoy. Recordemos que poseer una de estas preseas les asegura tener una vida extra en caso de caer en el Duelo de Eliminación el próximo domingo. Por el momento no se sabe quién se convirtió en la ganadora de la presea y es por eso que no te puedes perder el programa completo de Exatlón México hoy a las 6:30 pm por la señal de Azteca UNO.

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¿Quién ganó la Medalla Femenil hoy 3 de noviembre?

Aún no se conoce el resultado de la competencia por la Medalla Femenil de este martes en Exatlón México. Es por eso que lo recomendable es estar al pendiente del programa de hoy, ya que ahí es donde se dará a conocer quién de ellas será poseedora de esa ventaja.

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¿Qué otros juegos se llevarán a cabo el día de hoy en Exatlón México?

Prepárate porque hoy, además de presenciar la épica competencia por la Medalla Femenil, los Atletas se preparan para un “Duelo de los enigmas”. Este último revelará grandes detalles y sorpresas para los Atletas y hará que todos quieran dejarlo todo en el circuito.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Si quieres liberar toda la pasión deportiva que tienes acumulada, Exatlón México tiene lo que buscas y más de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. Esta semana las Atletas están en riesgo, por lo que te recomendamos no perderte ni un solo detalle antes del Domingo de Eliminación. ¡Apoya a tu favorita!

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