Exatlón México Programa Completo 3 de noviembre de 2026: Los fuertes pleitos y las acaloradas discusiones continúan en el Equipo Rojo
En medio de las competencias llenas de adrenalina del día de hoy, el Equipo Rojo sigue sufriendo roces que los llevan a tener acaloradas discusiones.
Este martes 3 de noviembre las mujeres de Exatlón México compitieron por la Medalla Femenil. Además, el regreso del Duelo de los Enigmas emociona tanto a los Atletas como a los fanáticos del reality. Pero en medio de la emoción, los pleitos del Equipo Rojo siguen saliendo a la luz, complicando mucho la convivencia.