Exatlón México Programa Completo 3 de noviembre de 2026: Los fuertes pleitos y las acaloradas discusiones continúan en el Equipo Rojo

Este martes 3 de noviembre las mujeres de Exatlón México compitieron por la Medalla Femenil. Además, el regreso del Duelo de los Enigmas emociona tanto a los Atletas como a los fanáticos del reality. Pero en medio de la emoción, los pleitos del Equipo Rojo siguen saliendo a la luz, complicando mucho la convivencia.