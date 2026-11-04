El Otro Lado de los Realities: Regresa un clásico de Exatlón México pues todo está listo para el primer Duelo de los Enigmas de la temporada
¿Hay fricciones en el Equipo Rojo? ¿Qué nos espera en el Duelo de los Enigmas? ¡No te pierdas El Otro Lado de los Realities!
¡Todo listo para el PRIMER Duelo de los Enigmas de esta Décima Temporada de Exatlón México! Aunque esta vez nos esperan grandes sorpresas que podrían cambiarlo todo en los siguientes días...
¿Qué es lo que pasa con el Equipo Rojo? Esto es lo que vimos en El Otro Lado de los Realities este martes.