¡La competencia continúa en las playas de República Dominicana! Este lunes, 23 de noviembre, el Equipo Rojo y el Equipo Azul se enfrentarán en una nueva Batalla por la Villa 360 en Exatlón México Décima Temporada. Recordemos que disfrutar de las comodidades que ofrece la Villa 360 es crucial para el descanso y el desempeño de los atletas en los circuitos; por lo que esta noche se espera un enfrentamiento sumamente reñido.

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¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México 2026 HOY, lunes 23 de noviembre?

El Equipo Azul llega con cierta ventaja, luego de recuperar la Villa 360 después de varias semanas en la Barraca. Sin embargo, los Rojos no pueden darse el lujo de bajar la guardia, especialmente después de los últimos resultados que han complicado su permanencia en la competencia, pues los últimos dos eliminados han sido de la escuadra escarlata. Bajo esta línea, las probabilidades apuntan a que el Equipo Azul defenderá su territorio. No obstante, TODO puede pasar. Descubre quién se queda con la Villa 360 en el programa de esta noche.

¿Quién fue el último eliminado de Exatlón México 2026?

La última atleta en abandonar Exatlón México 2026 fue Joana Vidal, del Equipo Rojo. La joven se vio obligada a abandonar la competencia tras el Duelo de Eliminación del domingo, 22 de noviembre. Sin duda, su salida representa un duro golpe para los escarlatas, quienes ahora tienen que reorganizar sus estrategias para enfrentar los próximos desafíos de la Décima Temporada.

¿Cómo y dónde ver Exatlón México 2026 EN VIVO y GRATIS?

Todos los episodios de Exatlón México 2026 pueden seguirse EN VIVO y GRATIS a través de la señal de Azteca UNO en TV Abierta. Si no tienes acceso a la señal en televisión, no te preocupes, también puedes seguir el programa a través del sitio web oficial de Exatlón México Décima Temporada, así como la app móvil de TV Azteca En Vivo, disponible en Google Play y App Store.

Si lo prefieres, también puedes disfrutar del reality de competencia física en la plataforma de streaming de Disney+, con una suscripción. Recuerda que los horarios de transmisión son de lunes a viernes a las 6:30 p.m. (hora del centro de México) y en punto de las 6:00 p.m. los domingos de Eliminación.