Esta noche Los Azules y Los Rojos se disputarán la permanencia de uno de sus miembros, en un duelo que promete ser determinante para ambas escuadras dentro de la Décima Temporada de Exatlón México. A pesar de que ambas escuadras cuentan con la garra deportiva para lograr dar el punto y evitar poner en riesgo a uno de los suyos, los fans apuestan a que serán los Azules quienes mantengan el liderazgo en estos puntos tras poner a los Rojos al borde en más de una ocasión.

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¿Quién podría ganar la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México HOY 18 de noviembre?

La contienda se encuentra en su punto de sin retorno, pues los Rojos han logrado imponerse a los Azules a lo largo de la semana, mientras que los Azules han sabido dar la cara ante los duelos determinantes. No obstante, las recientes victorias de la escuadra Azul le han valido para que los fans especulen que serán estos quienes puedan darle la vuelta a la contienda y ganar la esperada Primera Batalla por la Supervivencia de la semana.

No obstante, los seguidores de la escudería roja saben que, con el liderazgo de sus pilares y la experiencia con la que cuenta su equipo, así como la llegada de refuerzos como Benyamin, las posibilidades de comenzar el cierre de la semana con el pie derecho son muchas.

¿Cuándo es la eliminación en Exatlón México Décima Temporada?

Los Duelos de Eliminación dentro de la Décima temporada de Exatlón México se llevan a cabo cada domingo en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Recuerda que puedes seguir la transmisión en directo desde la señal abierta de Azteca UNO, la señal digital de TV Azteca y por todas nuestras redes sociales oficiales.