Katia ABANDONA Exatlón México Décima Temporada, ¿por qué? Esto fue lo que dijo

¡Impactante! Katia Gallegos, la basquetbolista mexicana sorprendió a todos, ya que en la programación del 9 de septiembre del 2026 de Exatlón México Décima Temporada, se le vio salir del reality deportivo, poniendo en duda su permanencia.

Sin embargo, ante su inesperada salida, Antonio Rosique en la Batalla por la Supervivencia, detalló que la atleta de alto rendimiento tuvo que hacer un viaje a Estados Unidos, para atender una obligación ciudadana, en especial al ser ella una ciudadana "méxico-americana", pero eso no implica que su permanencia se encuentre en riesgo, ya que pronto podrá regresar al reality.

¿Cuántos años tiene Katia Gallegos de Exatlón?

Katia Gallegos mejor conocida como "Kat Attack" nació el 23 de agosto del 2001, originaria de Ciudad Juárez en Chihuahua, quien se ha destacado por ser parte de la Selección Nacional de Basquetbol, creando una importante carrera deportiva.

Por otro lado, se destaca por ser una deportista que ha aparecido anteriormente en Exatlón México. Su primer aparición fue en la Novena Temporada, en la que la vimos tener una relación con Adrián Leo, presentando varios altibajos en su noviazgo.

Una vez más la atleta regresa a la Décima Temporada, quien se ha destacado por traer un gran desempeño a lo largo del reality deportivo, mostrando todo su talento en el Equipo Azul.

¿Quién es la pareja de Katia Gallegos?

Su última relación fue con el atleta Adrián Leo, a quien conoció en el famoso reality; sin embargo, en uno de los capítulos de Exatlón México Décima Temporada, la atleta frente a Doris detalló que su relación terminó y mantienen una amistar. Algo complicado considerando que ambos forman parte de la competencia.

Hasta el momento, se sabe que Katia se mantiene soltera al igual que su antigua pareja Adrián Leo. Esperemos que en los siguientes días la atleta tras su abandonó regrese al show, permitiendo que sus fans puedas ver todo su desempeño en los intensos circuitos.