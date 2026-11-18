Tras celebrar su boda a inicios de año y dar a conocer que se encuentran a la espera de su primer hijo juntos, Casandra Ascencio y Christian Anguiano sorprenden al revelar el género de su bebé. A través de un emotivo post vía Instagram, las leyendas de Exatlón México compartieron que recibirán a un pequeño niño: “Nuestro mundo se pinta de azul. ¡NIÑOOOOOOO!”; escribió la pareja en la descripción de la publicación, en donde también compartieron imágenes del humo turquesa y el pastel de revelación. Aquí las imágenes:

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¿Cómo se conocieron Casandra Ascencio y Christian Anguiano? Así ha sido su relación

La historia de amor entre Casandra Ascencio y Christian Anguiano se ha convertido en una de las favoritas de los seguidores de Exatlón México. La basquetbolista y el luchador mexicano se conocieron en los circuitos de Exatlón México, luego de formar parte del Equipo Azul durante la edición de 2019.

A lo largo del reality, su relación era meramente amistosa. No obstante, una vez que el programa llegó a su fin, ambos optaron por darse una oportunidad en el amor, dando inicio a una de las relaciones más queridas por los seguidores del aclamado programa de competencia física. Según ha expresado Casandra, lo que más le sorprendió de “Yomi” fue su personalidad, pues ésta era muy diferente a lo que había mostrado dentro del reality, por lo que cayó perdidamente enamorada.

Tras casi tres años de relación, la pareja anunció su compromiso en 2023; pero no fue hasta principios de 2026 que unieron lazos matrimoniales a través de una celebración en el Templo Expiatorio, ubicado en Guadalajara, Jalisco. A escasos meses de la boda, la pareja sorprendió al anunciar que se encontraban a la espera de su primer hijo juntos. La noticia la compartieron a través de un emotivo video en el que hacían una recapitulación de su relación: desde sus momentos en Exatlón México hasta su boda. Ahora, a semanas de aquel audiovisual, finalmente sabemos que la pareja está a la espera de un pequeño y adorable niño.