Villa 360 y Zona de Peligro hoy Exatlón México 8 de octubre 2026: ¿quién gana y quién queda en riesgo?

Esta noche de jueves, en Exatlón México, vuelve a estar en juego la Villa 360. El Equipo Rojo no da tregua y desde el lunes han ganado la mayoría de los juegos. En los últimos dos juegos por la Villa 360 han resultado victoriosos; hoy les toca defender una vez más. Los Azules comienzan a sentirse frustrados y pensar que algo les está faltando; ellos están dispuestos a darlo todo para recuperar, como dijo el propio Leo: “lo suyo”. Por si fuera poco, hoy las mujeres están en riesgo y conoceremos a la Atleta que estará en la Zona de Peligro. Si quieres vivir toda la emoción del encuentro de hoy, no te olvides de ver Exatlón México, a través de la señal de Azteca UNO a las 6:30 pm o en el sitio web dando clic aquí.

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¿Quién ganó hoy la Villa 360?

Al Equipo Rojo le tocó defender una vez más la Villa 360. El Equipo Azul está más que decidido a recuperarla. El miércoles conversaban en la Barraca que llegó el momento de recuperar lo que les pertenece: La Villa 360.

Exatlón México | ¡Competencias al límite! Victorias impresionantes, conflictos internos y mucha velocidad| Programa completo 7 de octubre de 2026

Para saber si el Equipo Azul lo consiguió, no te olvides de que tienes una cita a las 6:30 pm por Azteca UNO para ver Exatlón México.

¿Qué pasó en la Zona de Peligro de Exatlón México?

Estamos en la séptima semana de Exatlón México y el lunes pasado se confirmó que las mujeres están en riesgo. Junto a esto, se confirmó que Doris es la mujer con el mejor rendimiento, por lo que está fuera de peligro. Hoy se jugará la Zona de Riesgo; la última mujer que quede en la zona tendrá pase directo al Domingo de Eliminación.

Ya falta poco para saber quién estará en peligro; no te pierdas Exatlón México.