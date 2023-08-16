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FOTOS | ¿Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. tienen una relación?

Fuertes rumores sobre la posible relación amorosa entre Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo, ¡se llevan 22 años! Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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