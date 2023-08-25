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FOTOS | Fabiola Campomanes rompió su amistad con Eduardo Capetillo Jr. por un chisme

La actriz confirmó que prefirió no seguir su amistad con Capetillo Jr. para callar varias bocas. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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