FOTOS | De Shakira a Madonna, ¡estos famosos han sido acosados por sus fans!

Madonna también es una de las famosas más acosadas, pero un hombre en particular la hizo vivir un infierno cuando en abril de 1995 entró a la casa de la cantante, y aunque la estrella pop no estaba, sí se topó con su manager y el tipo, llamado Robert Dewey Hoskins de 43 años, le dejó un aterrador mensaje, pues juró que “rebanaría la garganta de Madonna de oreja a oreja” si no se casaba con él esa misma tarde, aunque un guardaespaldas logró sacarlo de la propiedad, el hecho se repitió unas semanas después.