Angélica Vale tomó una difícil decisión para poder salvar su matrimonio

Sin dudas la noticia del divorcio entre Angélica Vale y el empresario Otto Padrón, ha movilizado al mundo del espectáculo. Después de 14 años de relación y dos hijos, decidieron ponerle fin a su historia.

Lo que se sabe es que Otto Padrón habría iniciado el proceso de divorcio de la actriz, Angélica Vale. Luego de esto es que ella decidió confirmar la noticia y además dando a conocer que ella se enteró por medio de las redes sociales al igual que sus fans.

Así también es que agradeció el apoyo que le están brindando en este complicado momento.

¿Qué decisión tomó Angélica Vale para salvar su matrimonio?

Como mencionamos y ya es de público conocimiento, Angélica Vale y Otto Padrón dieron fin a su amor en este año pero no se han develado las causas de esta decisión que tomaron. Ellos se habían posicionado como una de las relaciones más estables de la farándula.

Angélica Vale manifestó que lleva 8 meses separada de su aún esposo, Otto Padrón pero la demanda de divorcio comenzó hace poco tiempo por parte del marido de la actriz. En su momento ella intentó salvar la relación.

Los rumores manifiestan quela crisis en el matrimonio entre Angélica Vale y Otto Padrón comenzó a principios de este año. La pareja fue a terapia para intentar salvar su relación, pero hubo ciertas cuestiones que no lograron mejorar.

"A principios de este año, me dicen, que fue que comenzó la crisis, algo que ellos estaban posponiendo, fueron a terapia, trataron de salvar su matrimonio, pero hubo ciertas cosas que no lograron mejorar", indica el reporte.

A esto se agrega que luego de ir a terapia para poder salvar su matrimonio, Angélica y Otto decidieron separarse.

Lamentablemente, una de las parejas más queridas ha decidido tomar caminos separados.

Tengo en mis manos la demanda de divorcio que confirma el fin de la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón, un matrimonio de 14 años que hoy llega oficialmente a su cierre.

¿Por qué se separaron Angélica Vale y Otto Padrón?

No se ha confirmado la causa verdadera que lleva a que la pareja se divorcie, pero hay muchos medios que manifiestan que hubo una infidelidad.