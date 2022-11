Angélica Vale develó su estrella en Hollywood.

Angélica Vale develó su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Angélica Vale develó este jueves su estrella en el Paseo de La Fama de Hollywood, al evento acudió en compañía de su esposo Otto Padrón, sus dos hijos, su madre Angélica María y diversos amigos del espectáculo como Pepe Aguilar, Jaime Camil, Omar Chaparro, Kate del Castillo, entre otros.

El evento estuvo lleno de emotividad por tremendo logro de la actriz, cantante y comediante mexicana que se estremeció hasta las lágrimas con las muestras de cariño y afecto de sus colegas que estuvieron presentes, así como por las palabras de su madre.

“Angélica nació para esto como dije antes, esto ha sido su vida y la entiendo perfectamente. Sé lo que está sintiendo ahora mismo, yo lo viví y ahora lo vivo doble contigo mi niña preciosa”, dijo su madre Angélica María.

“Angélica, estoy muy orgulloso de que lo que estás logrando hoy no te deseo nada más que lo mejor. Qué Dios te bendiga”, declaró Jaime Camil, mientras que Kate del Castillo la felicitó y aseguró que es un logro bien merecido y está orgullosa de ella. “Es como ver a una hermana lográndolo porque tú y yo nos conocemos desde hace mucho”.

La sorpresa llegó cuando apareció Omar Chaparro, quien llevó una encomienda muy patriota por parte de Eugenio Derbez, quien por obvias razones no pudo estar presente. “Perdón que interrumpa tu speech, pero creo que te vas a ver más bonita con esta bandera. Alguien me la mandó, no pudo estar aquí alguien que te quiere mucho, Eugenio Derbez, y me dijo que te la pusiera mientras das tu speech”, dijo el actor mexicano.

Ya con la emoción a flor de piel la actriz agradeció el reconocimiento: “El tener mi estrella el día de hoy. No quiero llorar y sé que algún día mis nietos o mis bisnietos van a poder venir con esos dos (sus hijos) y decir mira ‘aquí está la estrella de tu abuela o de tu bisabuela’ y eso no tiene precio”.

Te puede interesar: Angélica Vale confesó EN EXCLUSIVA cuál es su mayor arrepentimiento.

¿Cuál fue el momento más emotivo? Angélica no pudo contener la emoción cuando le presentaron un video en donde diversas personalidades hispanas como Jorge Ramos, Chiquis Rivera, Ricardo Montaner, Don Francisco, Sandra Echeverría, Lin-Manuel Miranda, Julio Preciado, La Banda MS, entre otros, la felicitaron por haber develado su estrella.

Posteriormente, Angélica Vale habló en exclusiva para Ventaneando sobre este logro y declaró que se emocionó muchísimo por el mariachi, la gente que se dio cita, compañeros y amigos que la acompañaron.

Sobre los videos, ‘La Vale’ dijo que no tenía “ni idea, o sea, apareció Jorge Ramos y me dio toda la emoción del mundo. Mis compañeras Chiquis, Sandra, me dio mucho Víctor Manuel, de pronto apareció Ricardo Montaner y dije, no bueno, obvio con este van a cerrar, ya cuando apareció Lin-Manuel yo ya moría de amor muy fuerte”. Por último, aseguró que los sueños si se cumplen y se hacen realidad.

Angélica María tampoco cabía de la emoción luego de escuchar a su nieta que ella también tendrá su propia estrella en el Paseo de La Fama pues seguirá los pasos de su madre. “Fue más emocionante, es mi hija, es mi hija, mi niña. Estoy muy emocionada y casi lloro, fue un momento maravilloso… sentí muchas emociones juntas”, aseveró.

Adamari López, amiga de ‘La Vale’, también se desvivió en halagos para la actriz y aseguró que desde hace tiempo debió recibir dicho reconocimiento. “Es una amiga con la que por muchos he podido compartir con ella, con su familia. Soy madrina de su chiquito, de Danico. Me siento muy, muy feliz de que me dé la oportunidad de celebrar con ella”.