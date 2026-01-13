¡Se volvieron virales y no por un trend! Famosas influencers son detenidas por portancion de drogas

Las redes sociales están que arden tras la reciente detención de dos influencers peruanas que hoy se encuentran en el centro de una grave investigación por presunto tráfico de drogas. Se trata de Jimena Uriarte y Alexandra Diosco Salvatierra, cuyos nombres rápidamente se volvieron tendencia luego de que se difundiera la noticia de su captura en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Todo comenzó cuando ambas llegaron al aeropuerto a bordo de una camioneta, cargando dos maletas con la intención de abordar un vuelo con destino a Asia. A simple vista, parecía el inicio de un viaje soñado: maletas listas, celulares en mano y la expectativa de crear contenido para redes sociales sobre un lujoso recorrido por Indonesia.

Un viaje de lujo que escondía algo más

Según las investigaciones, las influencers habrían intentado camuflar el presunto contrabando de cocaína y tusi bajo la apariencia de un viaje turístico. La idea era mostrar un estilo de vida glamoroso, lleno de tendencias, bailes y experiencias exóticas para ganar más seguidores. Sin embargo, un detalle terminó jugando en su contra.

Su vestimenta completamente rosada, las maletas del mismo color y una actitud que levantó sospechas llamaron la atención de las autoridades. Lejos de pasar desapercibidas, estos elementos habrían contribuido a que fueran identificadas con mayor facilidad.

Lo que ellas no sabían o subestimaron es que ya estaban siendo investigadas desde una semana antes del supuesto viaje. Las autoridades habían seguido sus movimientos y, una vez que ingresaron al aeropuerto, procedieron a documentar el equipaje para dejar constancia de que las maletas les pertenecían y de lo que contenían.

Al revisar el equipaje, se encontraron más de 3 kilos de cocaína y tusi, una cantidad cuyo valor en el mercado internacional podría oscilar entre 180 mil y 200 mil dólares por kilo. La evidencia fue suficiente para proceder con su detención inmediata.

Lo que empezó como una búsqueda de fama y viralidad terminó convirtiéndose en un escándalo de grandes proporciones. En lugar de destacar por trends o contenido creativo, Jimena y Alexandra alcanzaron notoriedad por decisiones equivocadas que hoy podrían marcar sus vidas para siempre.