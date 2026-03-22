Raymundo Espinoza, líder de “Rayito Colombiano”, es hospitalizado de emergencia; este es su estado de salud actual

Se encienden las alarmas en la industria de la música tropical en México. Raymundo Espinoza Amezquita, mejor conocido como el líder de la agrupación musical “Rayito Colombiano”, es hospitalizado de emergencia y sometido a una intervención quirúrgica, según confirmó el grupo a través de un comunicado oficial, emitido vía redes sociales este sábado, 21 de marzo. A continuación, te compartimos todo lo que se sabe sobre su estado de salud actual del famoso músico.

¿Qué le pasó a Raymundo Espinoza? Líder de “Rayito Colombiano” es hospitalizado de emergencia

Según se lee en el comunicado publicado por la agrupación más representativa de la cumbia sonidera en México, Raymundo Espinoza tuvo que ser hospitalizado de emergencia y someterse a una intervención quirúrgica. Si bien no se dan más detalles sobre los motivos, el grupo aprovechó el escrito para compartir cómo se encuentra el estado de salud actual de su líder. De acuerdo con información oficial, Raymundo está “estable y en proceso de recuperación”.

“Agradecemos profundamente la preocupación, el cariño y las muestras de apoyo de todos sus seguidores, amigos y medios de comunicación, así como el apoyo y comprensión de los empresarios”, se lee en el escrito, mismo en el que “Rayito Colombiano” pide respeto y privacidad durante el proceso, para que Raymundo pueda “recuperarse de la mejor manera” posible.

“Rayito Colombiano” CANCELA varias fechas en México: estos son los shows afectados

Debido a los problemas de salud de Raymundo, "Rayito Colombiano" se vio obligado a cancelar diversas presentaciones a lo largo del fin de semana. Las fechas que han quedado oficialmente canceladas tras la intervención quirúrgica de su líder son las siguientes:



Sábado, 21 de marzo: Camarón de Tejeda, Veracruz

Camarón de Tejeda, Veracruz Domingo, 22 de marzo: Ajalpan, Puebla

Ajalpan, Puebla Lunes, 23 de marzo: Xochimilco, CDMX

Xochimilco, CDMX Domingo, 29 de marzo: Pahuatlán, Puebla

¿Qué canciones canta “Rayito Colombiano”?

Rayito Colombiano es una de las agrupaciones tropicales más populares en México. Entre sus más grandes éxitos destacan títulos como “Muchachita consentida”, “Besar tu Piel”, “Al Despertar”, “Te Extraño Tanto” y “Me dediqué a Perderte”, por mencionar algunas.