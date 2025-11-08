Los Rieleros del Norte sufren una inesperada pérdida y lo anuncian con un triste mensaje

Los Rieleros del Norte, se encuentran de luto debido a que han sufrido una gran pérdida. Esta famosa banda mexicana ha dado a conocer en su red social de Instagram, que murió uno de sus colegas dentro de la industria.

A lo largo del tiempo,"Los Rieleros del Norte" se han consolidado como una de las agrupaciones más destacadas del regional mexicano gracias a los éxitos de sus sencillos "Voy a llorar por ti", "El columpio" y "Ayer la vi por la calle".

¿Qué les pasó a Los Rieleros del Norte?

"Los Rieleros del Norte" utilizaron su perfil en Instagram para darle el último adiós a su colega, Jesús Marichalar, primera voz de "Los Leones del Norte de Rubén Villarreal", quien lamentablemente falleció.

En la publicación se pudo ver la imagen del cantante junto a la siguiente leyenda:

"Que en paz descanse Jesús Marichalar. Nuestro más profundo pésame hacia la familia y sus seres queridos afectados por su partida". La publicación se llenó de comentarios que lamentaban la partida.

Los fans de la música regional mexicano lamentaron la muerte del vocalista de "Los Leones del Norte de Rubén Villarreal", Jesús Marichalar. Hasta el momento se desconocen las causas del repentino fallecimiento.

¿Quiénes son Los Rieleros del Norte?

"Los Rieleros del Norte" son una famosa agrupación de música regional. La banda consiguió gran parte de su fama gracias a los éxitos "Voy a llorar por ti", "El columpio" y "Ayer la vi por la calle". En su cuenta en Instagram tienen más de 205 mil seguidores.

Se han consolidado como una de las bandas más representativas de la música norteña. Fue fundada en 1980 en Pecos, Texas y su nombre hace referencia a los trabajadores del ferrocarril.

Esta banda cuenta con más de 30 álbumes de estudio y grandes éxitos. Con el paso del tiempo se han ganado el cariño de la gente y tienen muchos seguidores en sus redes sociales.