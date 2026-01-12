5 diseños de uñas de vidrio que marcarán tendencia en 2026

Las uñas de vidrio, conocidas internacionalmente como glass nails , se distinguen por su acabado transparente o translúcido, de alto brillo, que simula la superficie pulida del cristal. Este look apuesta por la naturalidad, la luz y la profundidad visual, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan una manicura sofisticada sin exceso de color.

La tendencia que marcará este 2026, glass nails, se logra mediante una técnica especial de aplicación que combina una base cromada ultra fina y capas de gel transparente o esmalte translúcido para crear profundidad, la fusión de estas dos crean un acabado extremadamente brillante.

A continuación te dejamos 5 diseños de uñas de vidrio que debes probar este año:

Glass Nails Clásicas

Totalmente transparentes y ultra brillantes. El diseño más puro y elegante de la tendencia.

Vidrio Iridiscente

Reflejos suaves en tonos tornasol que cambian según la luz, perfectas para un look moderno.

Efecto Vidrio Roto (Shattered Glass)

Fragmentos brillantes encapsulados que crean un efecto tipo mosaico, ideal para quienes buscan algo más llamativo.

Vidrio Lechoso (Milky Glass)

Base blanca translúcida que aporta un acabado delicado y sofisticado, muy popular en eventos formales.

Glass Nails con Detalles Encapsulados

Flores secas, glitter fino o líneas metálicas dentro del gel transparente para un diseño artístico y personalizado.

Cómo lucir las uñas de vidrio en 2026

Este estilo no sólo está presente en salones de belleza, sino también en miles de videos virales en redes sociales ¿te atreverías a probarlo?. Recuerda llevar esta tendencia con estilo, aquí te dejamos algunos consejos :



Mantén las uñas sanas y bien hidratadas.



Aplica una base neutra o transparente si quieres un look más “no-makeup” para uñas.



Opta por longitudes y formas nail-friendly: ovaladas o almendradas realzan mejor el acabado vidrio.

Las uñas de vidrio combinan con looks neutros y minimalistas, como outfits en blanco, beige, gris o tonos pastel, ya que permiten que el brillo cristalino destaque. También son el complemento ideal para joyería plateada o dorada fina, maquillaje luminoso y estilos clean girl.